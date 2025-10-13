Exposition « F.Kuillierier » Le Blanc
Exposition « F.Kuillierier » Le Blanc lundi 13 octobre 2025.
Exposition « F.Kuillierier »
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : Mercredi 2025-10-13
fin : 2025-11-15
Début : Mercredi 2025-10-13
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-10-13
La médiathèque accueille l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier.
La médiathèque accueille l’artiste pluridisciplinaire Fabien Kuillierier, vous pourrez découvrir ses œuvres photographiques, accrochées dans la médiathèque, .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
