Exposition « Fabriquer et vendre au village » 20 et 21 septembre Mairie Cantal

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Histoire des commerçants et artisans drugeacois à partir de documents et d’objets anciens, de métiers à une époque où ils faisaient vivre le village. Exposition présentée par Patrimoine Drugeac.

Mairie 15 place Jean Brun 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87

