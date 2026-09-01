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AGENDA · Beaumont-lès-Valence

Exposition Face à face Les Volonteux Beaumont-lès-Valence

samedi 26 septembre 2026 · Les Volonteux · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Les Volonteux
Adresse
Ferme des Volonteux
Ville
26760 Beaumont-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Beaumont-lès-Valence

Exposition Face à face

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-26
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-09-26

Un face à face avec des personnes aux vies extraordinaires, engagées, courageuses, rêveuses, parfois tristes et difficiles, mais inestimables !
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Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 81 14  tierslieuvolonteux@gmail.com

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English :

A side %E0 of people with extraordinary lives—committed, courageous, dreamers, sometimes sad and struggling, but priceless!

L’événement Exposition Face à face Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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