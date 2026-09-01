Exposition Face à face Les Volonteux Beaumont-lès-Valence
samedi 26 septembre 2026 · Les Volonteux · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Exposition Face à face
Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-26
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-09-26
Un face à face avec des personnes aux vies extraordinaires, engagées, courageuses, rêveuses, parfois tristes et difficiles, mais inestimables !
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Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 81 14 tierslieuvolonteux@gmail.com
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English :
A side %E0 of people with extraordinary lives—committed, courageous, dreamers, sometimes sad and struggling, but priceless!
L’événement Exposition Face à face Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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