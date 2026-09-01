Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau Médiathèque Intercommunale Mirecourt
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau
Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Exposition face à la montée des eaux, tous dans le même bateau.
Médiathèque
Comment se protéger face aux inondations ? Quel est le rôle de chacun, des habitants aux élus, pour limiter les impacts ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?
L’EPTB Meurthe Madon propose une exposition pédagogique et interactive pour comprendre les enjeux liés au risque inondation.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèqueTout public
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Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Exhibition Facing Rising Waters: We’re All in the Same Boat.
Media Center
How can we protect ourselves from flooding? What role does everyone—from residents to elected officials—play in limiting the impacts? What are the best practices to follow?
The EPTB Meurthe Madon presents an educational and interactive exhibition to help visitors understand the challenges associated with flood risk.
Free admission during the library’s opening hours
L’événement Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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