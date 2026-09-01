Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22 14:00:00

fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Exposition face à la montée des eaux, tous dans le même bateau.

Médiathèque

Comment se protéger face aux inondations ? Quel est le rôle de chacun, des habitants aux élus, pour limiter les impacts ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?

L’EPTB Meurthe Madon propose une exposition pédagogique et interactive pour comprendre les enjeux liés au risque inondation.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèqueTout public

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Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Exhibition Facing Rising Waters: We’re All in the Same Boat.

Media Center

How can we protect ourselves from flooding? What role does everyone—from residents to elected officials—play in limiting the impacts? What are the best practices to follow?

The EPTB Meurthe Madon presents an educational and interactive exhibition to help visitors understand the challenges associated with flood risk.

Free admission during the library’s opening hours

L’événement Exposition face à la montée des eaux tous dans le même bateau Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT