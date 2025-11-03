Exposition « Face au terrorisme, une mémoire citoyenne » Sur les grilles de l’Hôtel de Ville Paris
Exposition « Face au terrorisme, une mémoire citoyenne » Sur les grilles de l’Hôtel de Ville Paris lundi 3 novembre 2025.
Cette exposition s’inscrit dans une séquence nationale
de mémoire et de mobilisation. Elle accompagne le développement du
Musée-mémorial du terrorisme en présentant pour la première fois au grand
public une partie de ses futures collections permanentes. Elle présente des
dons de proches de victimes et d’institutions impliquées dans la lutte contre
le terrorisme, ainsi qu’un scellé judiciaire d’une affaire définitivement
jugée. Loin de se limiter à l’entretien du souvenir, mémoire individuelle et
mémoire collective se rejoignent dans un engagement citoyen, qui témoigne de la
résistance et de la résilience de nos sociétés.
Du lundi 03 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-03T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-01T00:59:59+01:00
Sur les grilles de l’Hôtel de Ville Rue de Rivoli 75004 Paris