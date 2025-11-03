Cette exposition s’inscrit dans une séquence nationale

de mémoire et de mobilisation. Elle accompagne le développement du

Musée-mémorial du terrorisme en présentant pour la première fois au grand

public une partie de ses futures collections permanentes. Elle présente des

dons de proches de victimes et d’institutions impliquées dans la lutte contre

le terrorisme, ainsi qu’un scellé judiciaire d’une affaire définitivement

jugée. Loin de se limiter à l’entretien du souvenir, mémoire individuelle et

mémoire collective se rejoignent dans un engagement citoyen, qui témoigne de la

résistance et de la résilience de nos sociétés.

Du lundi 03 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Sur les grilles de l’Hôtel de Ville Rue de Rivoli 75004 Paris