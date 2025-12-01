Exposition Faces à Faces Alexis Mailles Collectif Essence Carbone Hôpital Marius Lacroix La Rochelle
Collectif Essence Carbone Hôpital Marius Lacroix 208 rue Marius Lacroix Bâtiment 9 La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-13
2025-12-12
Nous vous invitons au vernissage de l’exposition FACES à FACES d’Alexis Mailles.
English : Exhibition Faces à Faces Alexis Mailles
We invite you to the opening of the exhibition FACES à FACES by Alexis Mailles.
