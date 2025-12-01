Exposition Faces à Faces Alexis Mailles Collectif Essence Carbone Hôpital Marius Lacroix La Rochelle

Exposition Faces à Faces Alexis Mailles

Collectif Essence Carbone Hôpital Marius Lacroix 208 rue Marius Lacroix Bâtiment 9 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-12

Nous vous invitons au vernissage de l’exposition FACES à FACES d’Alexis Mailles.

.

Collectif Essence Carbone Hôpital Marius Lacroix 208 rue Marius Lacroix Bâtiment 9 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Faces à Faces Alexis Mailles

We invite you to the opening of the exhibition FACES à FACES by Alexis Mailles.

L’événement Exposition Faces à Faces Alexis Mailles La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-29 par Nous La Rochelle