Exposition – Faïences de Lunéville, de sa région et du Grand-Est Atelier-Galerie Bertrand Schuhmacher Magnières

Informations pratiques

Magnières

Exposition – Faïences de Lunéville, de sa région et du Grand-Est

Atelier-Galerie Bertrand Schuhmacher 1 Bis Rue de l’Église Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Unique dans la région de Lunéville, le musée privé de la faïence créé en 2006 est situé à Magnières (20 km au sud de Lunéville direction Rambervillers). Il présente dans un seul lieu, agréable et spécialement aménagé de plus de 200 m2, un ensemble de pièces choisies montrant la production des manufactures de Lunéville et de sa région (Saint-Clément, Moyen, Domèvre-sur-Vezouze, Badonviller, Pexonne, Rambervillers …), mais également d’autres manufactures du Grand Est de la France. La période de fabrication des pièces exposées commence au XVIIIème siècle et se termine avec le XXème siècle. Sur rendez-vous pour les groupes. Entrée libre. Informations au 06 61 81 26 08Tout public

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Atelier-Galerie Bertrand Schuhmacher 1 Bis Rue de l’Église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 81 26 08

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English :

The only one of its kind in the Lunéville region, the Musée Privé de la Faïence, created in 2006, is located in Magnières (20 km south of Lunéville, towards Rambervillers). In a single, pleasant, specially-designed space of over 200 m2, the museum presents a selection of pieces from the production of factories in Lunéville and the surrounding area (Saint-Clément, Moyen, Domèvre-sur-Vezouze, Badonviller, Pexonne, Rambervillers, etc.), as well as from other factories in eastern France. The manufacturing period of the exhibits begins in the 18th century and ends with the 20th century. Groups by appointment. Free admission. Information on 06 61 81 26 08

L’événement Exposition – Faïences de Lunéville, de sa région et du Grand-Est Magnières a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS