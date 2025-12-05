Exposition Faïences en trompe l’œil Livinhac-le-Haut

Exposition Faïences en trompe l’œil

Gisèle Garric puise son inspiration dans la nature et les objets d’art. Autodidacte, elle explore la faïence depuis près de 30 ans et développe un univers naturaliste et baroque, influencé notamment par Bernard Palissy.

Elle détourne librement les codes en utilisant des moulages de végétaux, de coquillages, mais aussi de pneus, de claviers ou de déchets alimentaires. Ses œuvres, poétiques et parfois engagées, transforment les restes du quotidien en motifs décoratifs.

L’œuvre de Gisèle Garric est singulière elle utilise l’argile comme un langage.

