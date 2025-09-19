Exposition « Faire (connaître) l’histoire d’Ivry » Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Exposition « Faire (connaître) l’histoire d’Ivry » Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le service municipal Archives-Patrimoine d’Ivry sur Seine vous présente sa nouvelle exposition : Faire (connaître) l’histoire d’Ivry, du Néolithique au XXe siècle. Découvertes archéologiques, manuscrit médiéval, affiches et films anciens… une sélection de documents inédits vous fait voyager à travers l’histoire d’Ivry, habitée depuis plus de 6 000 ans.

Cette exposition est située au cabinet de curiosité en rez de jardin de l’hôtel de ville d’Ivry. Les visites sont en entrée libre et gratuites.

Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Esplanade Georges-Marrane 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale. Mairie d’Ivry-sur-Seine. RER B, arrêt Ivry-sur-Seine

