Exposition Faire en Fer

Goudou haut Montvalent Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 10:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Sculpture métal de récup en plein air

Tout public

Sculpture métal de récup en plein air

Tout public .

Goudou haut Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 7 50 28 40 34

English :

Outdoor metal sculpture

General public

L’événement Exposition Faire en Fer Montvalent a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne