Exposition Faire et refaire le monde Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville

Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville

Début : Jeudi Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19 2026-03-20

Joris Infanti évolue depuis des années à la croisée du street-art, de la peinture et de l’installation. Artiste pluridisciplinaire, il façonne un univers visuel singulier où se mêlent figures pop-surréalistes et motifs engageants, le tout teinté d’une audace et d’un humour unique. Ses compositions, souvent empreintes de couleur et de spontanéité, traduisent les codes de notre époque tout en questionnant notre rapport à l’image et à l’espace public. Pour l’exposition Faire et refaire le monde, Joris Infanti a créé une exposition exclusive, volontairement manipulable, où petits et grands seront invités à assembler des objets de sa fabrication pour recréer le monde ou même en imaginer un nouveau.

Vernissage Participation musicale de la classe d’improvisation et de piano du Conservatoire de musique de Thionville, rencontre avec l’artiste et pot de l’amitié.Tout public

Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est

For years, Joris Infanti has been evolving at the crossroads of street art, painting and installation. A multi-disciplinary artist, he fashions a singular visual universe combining pop-surrealist figures and engaging motifs, all tinged with a unique boldness and humor. His compositions, often imbued with color and spontaneity, reflect the codes of our time, while questioning our relationship with images and public space. For the exhibition Faire et refaire le monde, Joris Infanti has created an exclusive, deliberately manipulative exhibition, where young and old are invited to assemble objects of his own making to recreate the world or even imagine a new one.

Opening: Musical participation by the Thionville Conservatory?s improvisation and piano class, meeting with the artist and drinks.

