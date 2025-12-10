Exposition Faire les gras, le goût de la fête à Douarnenez Port-musée Douarnenez
Exposition Faire les gras, le goût de la fête à Douarnenez
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Début : 2026-04-04
fin : 2027-11-07
2026-04-04
A travers des témoignages, des costumes, des vidéos, des photos anciennes et récentes, venez découvrir un carnaval très populaire encore aujourd’hui dont les origines sont liées à la vie maritime et portuaire de la ville. Une visite immersive pour revivre la folle ambiance des Gras de Douarnenez.
Exposition accessible aux heures et jours d’ouverture du Port-musée. .
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
