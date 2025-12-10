Exposition Faire les gras, le goût de la fête à Douarnenez Port-musée Douarnenez

Exposition Faire les gras, le goût de la fête à Douarnenez

A travers des témoignages, des costumes, des vidéos, des photos anciennes et récentes, venez découvrir un carnaval très populaire encore aujourd’hui dont les origines sont liées à la vie maritime et portuaire de la ville. Une visite immersive pour revivre la folle ambiance des Gras de Douarnenez.

Exposition accessible aux heures et jours d’ouverture du Port-musée. .

