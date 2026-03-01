Exposition FAIRE MONDE Savigny-en-Véron

Exposition FAIRE MONDE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01

Conçue comme un chemin de vie, l4exposition permanente Faire Monde questionne le rapport que chacun entretient avec le paysage, les végétaux, les animaux, les objets, et ce dans tous les moments de la vie.

Conçue comme un chemin de vie, l4exposition permanente Faire Monde questionne le rapport que chacun entretient avec le paysage, les végétaux, les animaux, les objets, et ce dans tous les moments de la vie. Ainsi, des temps les plus anciens à l’époque contemporaine, comment, en Europe, en Afrique ou en Océanie, les humains habitent le monde ?

Voyagez dans des univers variés pour découvrir l’habitat, être à la mode, réfléchir sur les sciences et les mythes ou prendre plaisir à se retrouver à table. Où ? Partout, à Chinon ou en Egypte ! Quand ? Dans des mondes du présent, du passé et même du futur ! C’est à chacun d’entre vous de vivre un voyage unique au musée à l’aide des clés mises à disposition. 2.5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Conceived as a way of life, the permanent exhibition Faire Monde questions the relationship that each of us has with the landscape, plants, animals and objects, at every moment of our lives.

