Exposition « Fais l’expérience ! »
Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-13
2025-10-03
Dans le cadre de la Fête de la Science 2025
Inspirée du livre « Fais l’expérience ! » (Éditions Apogée), cette exposition propose des activités interactives qui stimulent curiosité et esprit critique.
Devenez de vrais petits chimistes avec les quelques expériences simples à réaliser à la maison, avec peu de matériel. Vous découvrirez des activités interactives qui stimulent curiosité et esprit critique.
Ateliers enfants le mercredi 8 octobre à 10h30 et 15h
Gratuit Tout public Entrée libre .
Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
