Exposition « Fais l'expérience ! » Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-13

2025-10-03

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025

Inspirée du livre « Fais l’expérience ! » (Éditions Apogée), cette exposition propose des activités interactives qui stimulent curiosité et esprit critique.

Devenez de vrais petits chimistes avec les quelques expériences simples à réaliser à la maison, avec peu de matériel. Vous découvrirez des activités interactives qui stimulent curiosité et esprit critique.

Ateliers enfants le mercredi 8 octobre à 10h30 et 15h

Gratuit Tout public Entrée libre .

Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

