Exposition « Fais pas ci, Fais pas ça ! » Médiathèque de Donzère Peyrins vendredi 3 octobre 2025.

ENTRÉE LIBRE – GRATUIT

Début : 2025-10-03T08:45:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T08:45:00 – 2025-10-04T12:00:00

« Internet c’est comme le ketchup ça laisse des traces ».

Dans le cadre de la Semaine Bleue et des Biblis en folie, l’exposition de portraits photos « Fais pas ci, Fais pas ça ! » présente des seniors portant des pancartes aux messages humoristiques et décalés.

Une manière originale et artistique de découvrir la diversité des usages d’internet et interpeller les jeunes… et les moins jeunes, sur la protection de ses données personnelles, le respect de la vie privée ou encore les dangers d’internet.

L’exposition a été réalisée par l’EPI (Espace Public Internet) lil0 de Livron sur Drôme et l’association Photo/Photo avec la participation d’une dizaine de retraités, tous usagers de l’EPI.

Créé avec le soutien du Département, l’EPI lil0 fait partie d’un réseau de lieux d’initiation et de sensibilisation à internet, ouverts à tous sur l’ensemble du territoire.

Centre Culturel – Médiathèque de Donzère (26290)

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Médiathèque de Donzère Place du Champ de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475517540 https://www.bibliotheque-donzere.fr

