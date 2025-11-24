Exposition « Fais pas genre » de l’association Résonantes Centre socioculturel le Grand B Saint-Herblain

Exposition « Fais pas genre » de l’association Résonantes 24 – 28 novembre Centre socioculturel le Grand B Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T09:30:00 – 2025-11-24T12:30:00

Fin : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T18:00:00

Pensées et illustrées de manières ludiques et originales, l’exposition « Fais Pas Genre » de Résonantes a pour but de :

Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles,

Faciliter l’ancrage des informations grâce à des animations participatives,

Libérer la parole et stimuler les échanges autour de ces questions.

Elles proposent différents parcours et méthodes de lecture. En utilisant un smartphone, les QR Codes permettent de s’informer plus en détails sur les sujets et thèmes abordés. Pour chaque QR code flashé, une intervention vidéo d’un ou un spécialiste ou d’un ou une professionnel.le sur le sujet se lance automatiquement.

Centre socioculturel Sillon de Bretagne, 12 avenue des Thébaudières – Saint-Herblain, du 17 au 21 novembre

Centre socioculturel Grand B, 11 rue de Dijon – Saint-Herblain, du 24 au 28 novembre

Centre socioculturel le Grand B 11 Rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Borriglione Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une exposition interactive pour déconstruire les clichés, comprendre les mécanismes de la violence et ouvrir le dialogue. lutte contre les violences faites aux femmes lutte contre les violences sexistes et sexuelles