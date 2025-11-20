Exposition « Fais pas genre » de l’association Résonantes Centre socioculturel – Pôle de services publics du Sillon Saint-Herblain

Exposition « Fais pas genre » de l’association Résonantes Centre socioculturel – Pôle de services publics du Sillon Saint-Herblain jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Pensées et illustrées de manières ludiques et originales, l’exposition « Fais Pas Genre » de Résonantes a pour but de : Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles,Faciliter l’ancrage des informations grâce à des animations participatives,Libérer la parole et stimuler les échanges autour de ces questions. Elles proposent différents parcours et méthodes de lecture. En utilisant un smartphone, les QR Codes permettent de s’informer plus en détails sur les sujets et thèmes abordés. Pour chaque QR code flashé, une intervention vidéo d’un ou un spécialiste ou d’un ou une professionnel.le sur le sujet se lance automatiquement.Centre socioculturel Sillon de Bretagne, 12 avenue des Thébaudières – Saint-Herblain, du 17 au 21 novembreCentre socioculturel Grand B, 11 rue de Dijon – Saint-Herblain, du 24 au 28 novembre

Centre socioculturel – Pôle de services publics du Sillon Nord Saint-Herblain 44800

02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr