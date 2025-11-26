Exposition « Fais pas genre » et les cyberviolences Hôtel de Ville Saint-Sébastien-sur-Loire

Exposition « Fais pas genre » et les cyberviolences Hôtel de Ville Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 13:30 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Crée par l’association Resonantes en collaboration et d’après les travaux du docteur Muriel Salmona, ( psychiatre, psych-traumatologue,présidente de l’association Victimologie et Memoire Traumatique).L’exposition Fais pas genre est la première exposition intéractive sur les violences faites aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes.

Hôtel de Ville Saint-Sébastien-sur-Loire 44230