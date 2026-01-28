Exposition Fanch Stéphant à La Maison OBONO Lieu-dit Kerdréan Auray

Exposition Fanch Stéphant à La Maison OBONO

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-01

La Maison OBONO accueille une exposition photographique du 1er février au 28 février 2026, au cœur du Golfe du Morbihan.

Découvrez les œuvres photographiques de Fanch Stephant !

Plongeur depuis maintenant plus de 15 ans, il a suivi une formation départementale en photo subaquatique en 2018, pour capturer en images la faune et la flore des eaux Bretonnes.

Son regard s’étend aussi à la surf kultur, aux coiffes bretonnes et aux portraits de femmes.

À travers ses images, il met en lumière l’identité bretonne sous ses formes les plus sensibles et authentiques.

Ouverte aux clients de l’hôtel comme aux visiteurs extérieurs, cette exposition s’inscrit dans l’engagement de La Maison OBONO, hôtel 4 étoiles à Le Bono, pour la culture et l’art local. .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

L’événement Exposition Fanch Stéphant à La Maison OBONO Auray a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon