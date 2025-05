Exposition Fanny Ferré – Bourges, 25 mai 2025 14:00, Bourges.

L’artiste Fanny Ferré expose au Palais Jacques Coeur.

L’enfance voilà la clé, le mot de passe qui ouvre les portes de l’univers rude et sauvage façonné par Fanny Ferré.

Les êtres qu’elle façonne n’ont pour tout bagage qu’un maigre balluchon, une carriole brinquebalante et quelques vivres pour la route.

Mais rien ne vient entamer leur soif d’avancer, comme si le véritable but de l’aventure résidait moins dans la destination que dans le chemin lui-même — un pèlerinage sans fin.

Ils mordent la vie à pleines dents, guidés par les étoiles et portés, jour après jour, par la seule force de leurs rêves.

10B Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 79 42

English :

Artist Fanny Ferré exhibits at the Palais Jacques Coeur.

German :

Die Künstlerin Fanny Ferré stellt im Palais Jacques Coeur aus.

Italiano :

L’artista Fanny Ferré espone al Palais Jacques Coeur.

Espanol :

La artista Fanny Ferré expone en el Palais Jacques Coeur.

