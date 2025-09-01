Exposition Fantaisies pour un palais Bouges-le-Château

Château de Bouges Bouges-le-Château Indre

À travers des décors à l’aspect théâtral, laissez-vous emporter dans l’imaginaire des contes de fées et dans un univers de fantaisie avec l’exposition Fantaisies pour un palais ! Une invitation au voyage autour de 6 étapes imaginées à partir des décors de ces contes.Familles

Les décors, animés d’effets de lumière et de vidéos, conduisent au Palais magique , en écho des mises en scènes d’opéra et des machines de théâtre. Ils reproduisent une grotte merveilleuse qui évoque ces grottes artificielles conçues à la Renaissance pour les jardins, devenues avec le rococo un élément récurrent de la décoration des palais. Nymphes, sirènes ou fées, des créatures fantastiques peuplent ces espaces propices à la rêverie. Grâce au jeu des fleurs sur les miroirs, un boudoir se métamorphose en bosquet féerique et donne l’illusion d’un jardin flottant. Dorures et reflets ne sont pas en reste avec le salon des miroirs , où des personnages en costumes, comme échappés de Watteau et des Fêtes galantes , se laissent deviner. 4 .

Château de Bouges Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26 chateau.bouges@monuments-nationaux.fr

