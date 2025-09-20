Exposition : Fany MORAND Eglise Saint-Pierre de Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris

Exposition : Fany MORAND Eglise Saint-Pierre de Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Fany MORAND 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre de Charaix Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Je ne me rappelle pas quand est née mon amitié avec le crayon. J’ai souvenir d’une de mes premières œuvres, un dessin représentant un château avec princesse et chevalier que j’avais offert à mon médecin à l’âge de 5 ans. Classique. Comme tout enfant je passais beaucoup de temps à l’école et aussi dessiner, colorier, à courir dans les bois, grimper aux arbres ou faire du vélo.

Rien d’exceptionnel.

L’appel du crayon s’est vraiment fait sentir à mon entrée au collège. Même si à cette époque-là mes dessins étaient plus que moyens (ma fille dessinait mieux que moi en maternelle), c’est là que la magie a opéré. Impossible à partir de ce jour de décoller un crayon de mes doigts. Sur les agendas, les notes de cours, des bouts de papier, crayon à papier, stylo, stylo plume … c’est aussi à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts à l’observation des lignes, des formes et des volumes. La pseudo symétrie des yeux et des visages, tout un programme. J’ai eu ma période zyeux comme chez certain, sa période bleue !

Et il était notamment une super prof de dessin au collège qui me donna de précieux conseils.

Je lui dois encore aujourd’hui la mise en volume, l’importance des contrastes (beurk le gris sur gris), et cette manie de stocker images et visuels qui percutent et m’attirent (que ça prend de la place). J’ai par la suite embrayé sur un Bac Arts Plastiques (A3 pour les anciens) et vécu des années lycées mémorables en compagnie d’un professeur d’arts plastiques fabuleux et d’une classe peuplée d’élèves à la même pathologie ! Tout ça

Désireuse de partir à l’école d’Angoulême je m’inscris sur une année de Beaux-Arts. Malheureusement, la porte ouverte au Bac+1 à cette époque était réservée aux gens du coin (fallait passer le concours ma grande !). La mort dans l’âme je change de voie, et me tourne vers l’histoire de l’art et l’archéologie. Bref, je ne vous déclinerais pas tous les aléas qui ont illustré ma vie, ce serait trop long. Entre mes années archéo et paléo dans le Sud de la France en compagnie d’œufs de dinosaures et d’une équipe de passionnés, la rencontre du père de mes enfants et mon déménagement pour la Normandie, exposition avec les Bulots du Havre, une pause en Auvergne pour poursuive une formation en Infographie Multimédia, une reconversion professionnelle en animation socio-culturelle et un déménagement dans la Drôme pour entrer professionnellement dans le monde sociocultureloludique, j’ai pu enrichir ma pratique picturale et de dessin traditionnel au gré des rencontres et des environnements.

Et quand me suis-je mise au dessin numérique ? À l’arrivée de mes enfants ! Si j’étais encore bien crayons, pinceaux jusque-là (et j’avais déjà ma première tablette Wacom pour le travail en créa), l’arrivée de mon fils a sonné le glas de mon activité artistique.

Petit aperçu de la situation : Si vous souhaitez vous adonner à la peinture en présence d’un tout petit, cela signifie bénéficier des rares heures de sieste qu’il vous octroie, et encore, quand il dort. Heures de siestes à partager entre le ménage, le linge, la bouffe, le jardin … bref. Pour l’usage du crayon et la réalisation de petites aquarelles c’est encore faisable, faut juste une sacrée motivation. Les aquarelles ornitho ont été créés dans ces conditions.

Pour de plus grandes aspirations, il faut enfiler sa culotte à étoiles et son brushing pour installer sa table de travail, sortir les affaires de peintures (ça prend du temps), peindre (un peu quand même), savoir s’arrêter parfois en pleine inspiration même si on le tenait, là ! (argh frustration !), laver pinceaux-bocaux-palette (ça prend beaucoup de temps !), tout ranger et ne rien laisser à hauteur de petites mains agrippeuses y compris et surtout sa toile pas sèche.

Et tout ça en moins de deux heures bien entendu sinon c’est pas drôle.

C’est là que la magie du numérique entre en scène : coucher du marmotton, on saute sur son ordi, tablette et quand la sieste se termine c’est propre et rangé ! À l’arrivée de ma fille et donc présence de deux trolls rôdeurs j’étais moi aussi rodée.

Cette situation fonctionne également quand on a un travail à temps plein avec seulement quelques heures en soirée disponibles après la gestion de la maison (et si on a une vie de famille, le week-end avec ménage, courses, sorties des enfants, devoirs … c’est mort hein ? Bien essayééé.)

Quant au Kangouloup il est ma première œuvre numérique issue de cette période. Et j’ai mis plusieurs années pour le finaliser. Malgré tout, le numérique est une véritable délivrance pour les parents actifs.

Ce rythme n’est cependant pas adapté à une activité professionnelle. J’ai donc fait le choix de quitter mon boulot à hyper temps plein au sein d’une ludothèque et de ressortir crayons et tablettes sur la voie de l’illustration.

In plumbum veritas ! »

Fany MORAND

Eglise Saint-Pierre de Charaix 26350 Le Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 45 61 88 https://www.facebook.com/Association-Patrimoine-Saint-Christophe-et-le-Laris-1209506432508604 L’origine de l’église remonte au XIe siècle comme l’attestent plusieurs cartulaires de la région. Le bâtiment subit maintes transformations au cours des siècles. Le culte y sera célébré jusqu’en 1960 puis l’église est abandonnée.

En 2000, le monument est en ruine lorsque « l’Association Patrimoine de Saint-Christophe-et-le-Laris » se crée dans le but de le sauvegarder. Le clocher-porche est restauré en 2002, la nef retrouve charpente et toiture en 2009, le chœur en 2013, les vitraux en 2016 et la baie vitrée 2017.

CORRESPONDANCE D’UN CURE A SA FAMILLE

De 1902 à 1907, un certain Octave Charbonnel a été curé de l’église et a eu une correspondance régulière avec sa famille. Elle donne une description de la vie du lieu et de ses environs à cette époque. Voici un passage de l’une de ces lettres.

« 22 mai 1906

… Dimanche dernier a eu lieu la cérémonie de la communion. Une foule compacte venue de la paroisse et des lieux circonvoisins remplissaient l’église. Seize cantiques différents ont été chantés à l’église. L’harmonium était par le compagnon de Mr Brillaud, Mr Joseph venu la veille pour la circonstance. Mr le curé de Reilhannette était le prédicateur de la retraite. Aux vêpres assistèrent Mrs Marion, Rey, le prédicateur de la retraite et les curés de Montrigaud et du Charaix soit cinq ecclésiastiques, manquait que toi chère sœur, mais comment aurais-je pu te loger ayant déjà un organiste et un prédicateur dans la cure…

O.Charbonnel»

Depuis cette lettre, plus d’un siècle a passé et l’église a perdu sa fonction initiale de lieu de culte. Mais elle garde l’un de ces rôles, celui d’être un lieu de rencontre, de partage, à travers d’autres manifestations, qui elles, sont culturelles.

© Fany MORAND