Exposition « Farniente, tout un art » – Flers Flers, 13 mai 2025 14:00, Flers.

Orne

Exposition « Farniente, tout un art » Flers Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-13 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-05-13

Une invitation à la douceur au musée

Et si le musée devenait un refuge de sérénité, un havre de bien-être loin de l’agitation du quotidien ? Avec l’exposition Farniente, tout un art , laissez-vous porter par une expérience inédite où la paresse devient un idéal et le repos, un véritable art de vivre.

À travers des œuvres célébrant la méditation, la sieste, les loisirs et la contemplation, découvrez un parcours tout en douceur, propice à la détente et à l’éveil des sens. Prenez le temps, respirez, ressentez… Le musée se transforme en une bulle hors du temps, où l’on vient autant pour admirer que pour s’abandonner à la quiétude.

Un programme slow pour prolonger l’expérience

L’exposition s’accompagne d’un programme apaisant massages sonores, sophrologie, dessin et bien d’autres surprises pour cultiver son jardin intérieur.

Venez-vous détendre, vous émerveiller… et redécouvrir le plaisir du temps suspendu !

Des artistes contemporains

Devant le château, les photographies de Julie Lagier, aux accents surréalistes accueillent les visiteurs. La visite se prolonge dans le château avec en plus les œuvres de Laura Daniel, dessinatrice de rêves et une installation de Scénocosme.

+ infos pratiques artistes

Laura Daniel https://lauradaniel.org/ Insta laura_disegna

Julie Lagier https://julielagier.fr/ Insta julie__lagier

Scenocosme https://www.scenocosme.com/ Insta scenocosme

Flers Avenue du château

Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

English : Exposition « Farniente, tout un art »

A gentle invitation to the museum

What if the museum became a haven of serenity, a haven of well-being far from the hustle and bustle of everyday life? With the exhibition « Farniente, tout un art », let yourself be carried away by an original experience where laziness becomes an ideal and rest, a true art of living.

Through works celebrating meditation, siesta, leisure and contemplation, discover a gentle journey conducive to relaxation and the awakening of the senses. Take your time, breathe, feel? The museum transforms itself into a timeless bubble, where visitors come to admire as much as to relax.

A slow program to prolong the experience

The exhibition is accompanied by a soothing program: sound massages, sophrology, drawing and many other surprises to cultivate your inner garden.

Come and relax, marvel? and rediscover the pleasure of suspended time!

Contemporary artists

In front of the château, Julie Lagier’s surrealistic photographs welcome visitors. The visit continues inside the château with works by Laura Daniel, a dream artist, and an installation by Scénocosme.

+ practical info artists

Laura Daniel: https://lauradaniel.org/ Insta: laura_disegna

Julie Lagier: https://julielagier.fr/ Insta: julie__lagier

Scenocosme https://www.scenocosme.com/ Insta scenocosme

German :

Eine Einladung zum Süßen im Museum

Was wäre, wenn das Museum zu einem Zufluchtsort der Gelassenheit werden würde, zu einer Oase des Wohlbefindens, weit weg von der Hektik des Alltags? Mit der Ausstellung « Farniente, tout un art » (Faulenzen, eine Kunst) können Sie eine neue Erfahrung machen, bei der das Faulenzen zum Ideal und das Ausruhen zur Lebenskunst wird.

Mit Werken, die Meditation, Siesta, Freizeit und Kontemplation zelebrieren, entdecken Sie einen sanften Weg, der zur Entspannung und zum Erwachen der Sinne anregt. Nehmen Sie sich Zeit, atmen Sie, fühlen Sie? Das Museum verwandelt sich in eine zeitlose Blase, in die man nicht nur kommt, um zu bewundern, sondern auch, um sich der Ruhe hinzugeben.

Ein « Slow »-Programm, um das Erlebnis zu verlängern

Die Ausstellung wird von einem beruhigenden Programm begleitet: Klangmassagen, Sophrologie, Zeichnen und viele andere Überraschungen, um den inneren Garten zu kultivieren.

Entspannen Sie sich, staunen Sie und entdecken Sie das Vergnügen, die Zeit anzuhalten!

Zeitgenössische Künstler

Vor dem Schloss empfangen die surrealistisch anmutenden Fotografien von Julie Lagier die Besucher. Der Besuch setzt sich im Schloss fort und wird durch die Werke der Traumzeichnerin Laura Daniel und eine Installation von Scénocosme ergänzt.

+ praktische Infos Künstlerinnen

Laura Daniel: https://lauradaniel.org/ Insta: laura_disegna

Julie Lagier: https://julielagier.fr/ Insta: julie__lagier

Scenocosme: https://www.scenocosme.com/ Insta: scenocosme

Italiano :

Un gentile invito al museo

E se il museo diventasse un’oasi di serenità, un rifugio di benessere lontano dalla frenesia della vita quotidiana? Con la mostra « Farniente, tout un art », lasciatevi trasportare da un’esperienza originale in cui l’ozio diventa un ideale e il riposo una vera e propria arte di vivere.

Attraverso opere che celebrano la meditazione, la siesta, il tempo libero e la contemplazione, scoprite un viaggio dolce che favorisce il rilassamento e il risveglio dei sensi. Prendersi il proprio tempo, respirare, sentire? Il museo si trasforma in una bolla senza tempo, dove le persone vengono ad ammirare e a rilassarsi.

Un programma lento per prolungare l’esperienza

La mostra è accompagnata da un programma rilassante di massaggi sonori, terapia di rilassamento, disegno e molte altre sorprese per aiutarvi a coltivare il vostro giardino interiore.

Venite a rilassarvi, a stupirvi e a riscoprire il piacere del tempo sospeso!

Artisti contemporanei

Davanti al castello, le fotografie surrealiste di Julie Lagier accolgono i visitatori. La visita prosegue all’interno del castello con le opere di Laura Daniel, artista del sogno, e un’installazione di Scénocosme.

+ informazioni pratiche artisti

Laura Daniel: https://lauradaniel.org/ Insta: laura_disegna

Julie Lagier: https://julielagier.fr/ Insta: julie__lagier

Scenocosme: https://www.scenocosme.com/ Insta: scenocosme

Espanol :

Una amable invitación al museo

¿Y si el museo se convirtiera en un remanso de serenidad, un remanso de bienestar lejos del ajetreo de la vida cotidiana? Con la exposición « Farniente, tout un art », déjese llevar por una experiencia original donde la pereza se convierte en un ideal y el descanso, en un verdadero arte de vivir.

A través de obras que celebran la meditación, la siesta, el ocio y la contemplación, descubra un suave viaje propicio a la relajación y al despertar de los sentidos. Tómese su tiempo, respire, sienta.. El museo se transforma en una burbuja intemporal, donde la gente viene tanto a admirar como a relajarse.

Un programa pausado para prolongar la experiencia

La exposición va acompañada de un relajante programa de masajes sonoros, terapia de relajación, dibujo y muchas otras sorpresas que le ayudarán a cultivar su jardín interior.

Venga a relajarse, maravillarse… ¡y redescubrir el placer del tiempo suspendido!

Artistas contemporáneos

Delante del castillo, las fotografías surrealistas de Julie Lagier dan la bienvenida a los visitantes. La visita continúa en el interior del castillo con obras de Laura Daniel, artista del sueño, y una instalación de Scénocosme.

+ información práctica artistas

Laura Daniel: https://lauradaniel.org/ Insta: laura_disegna

Julie Lagier: https://julielagier.fr/ Insta: julie__lagier

Scénocosme https://www.scenocosme.com/ Insta scenocosme

