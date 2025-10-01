Exposition « Fascinants Insectes » Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

Exposition « Fascinants Insectes » Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes mercredi 1 octobre 2025.

Exposition « Fascinants Insectes »

Du 01/10 au 25/10/2025 le mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Mardi de 9h30 à 12h.

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Vendredi de 15h à 18h.

Samedi de 9h à 12h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-01

Exposition du Club de peinture du Foyer Rural à la Médiathèque de Cabannes.

Fascinants Insectes débarquent à Cabannes !



Du 1er au 25 octobre 2025, la médiathèque Léopold Vidau vous propose un voyage au cœur du monde miniature. Venez découvrir de près ces petites bêtes surprenantes, aussi étranges que fascinantes mante religieuse, coccinelle, papillon… et bien d’autres encore !



Petits et grands seront émerveillés par la beauté et les secrets de ces incroyables créatures qui jouent un rôle essentiel dans notre environnement.



Une expo à ne pas manquer pour s’émerveiller, apprendre et s’amuser en famille ! .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96

English :

Exhibition by the Foyer Rural painting club at the Cabannes Médiathèque.

German :

Ausstellung des Malclubs des Foyer Rural in der Mediathek von Cabannes.

Italiano :

Mostra del Club di pittura rurale di Foyer presso la Médiathèque di Cabannes.

Espanol :

Exposición del Club de Pintura Rural de Foyer en la Médiathèque de Cabannes.

L’événement Exposition « Fascinants Insectes » Cabannes a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence