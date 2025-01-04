Exposition Fééries de Noël Chapelle Saint-Sébastien Bouchet

Exposition Fééries de Noël

Chapelle Saint-Sébastien 1 Rue de la Chapelle Bouchet Drôme

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

2025-12-12

Découvrez l’art contemporain au cœur d’un vieux village provençal peintures, sculptures, céramiques et décorations festives.

Nous serions honorés de votre présence lors du vernissage le 12 décembre à 18h. Apéritif et amuse-bouche vous serons offerts.

Chapelle Saint-Sébastien 1 Rue de la Chapelle Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com

English :

Discover contemporary art in the heart of an old Provencal village: paintings, sculptures, ceramics and festive decorations.

We would be honored to welcome you to the vernissage on December 12 at 6pm. Aperitif and appetizers will be offered.

