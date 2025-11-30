Exposition féline Charleville-Mézières

Exposition féline

L’UFICA vous donne rendez-vous à Charleville-Mézières pour une grande journée féline sous l’égide du LOOF !Au programme Exposition toutes racesSpéciales d’élevage Chartreux avec le Cercle des Amis du Chartreux et Sacré de Birmanie avec ANABIDe nombreux cadeaux et tirages au sort pour les exposants cage VIVOG, draisienne, barbecue…Tombola, animations et bonne humeur au rendez-vous !Ouverture des inscriptions le 13 octobre à 20h — ne tardez pas à réserver vos places.

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

UFICA invites you to Charleville-Mézières for a great feline day under the aegis of LOOF! On the program:All-breed showBreed specials: Chartreux with Cercle des Amis du Chartreux and Sacré de Birmanie with ANABIDMany prizes and raffles for exhibitors: VIVOG cage, draisienne, barbecue, etc. Raffle, entertainment and good spirits! Registration opens on October 13 at 8pm… don’t delay in reserving your places.

German :

Die UFICA lädt Sie nach Charleville-Mézières zu einem großen Katzentag unter der Schirmherrschaft des LOOF ein!Auf dem Programm:Ausstellung aller RassenZuchtspezialitäten: Chartreux mit dem Cercle des Amis du Chartreux und Sacré de Birmanie mit ANABIDViele Geschenke und Verlosungen für die Aussteller: Käfig VIVOG, Draisine, Grill…Tombola, Animationen und gute Laune!Eröffnung der Einschreibungen am 13. Oktober um 20 Uhr… zögern Sie nicht, Ihre Plätze zu reservieren.

Italiano :

UFICA vi aspetta a Charleville-Mézières per una giornata dedicata ai grandi felini sotto l’egida della LOOF! In programma:Esposizione di tutte le razzeSpeciali di razza: Chartreux con il Cercle des Amis du Chartreux e Sacré de Birmanie con ANABIDA Numerosi premi e lotterie per gli espositori: gabbia VIVOG, draisienne, barbecue, ecc… Lotteria, intrattenimento e buon umore nel menù! Le iscrizioni si aprono il 13 ottobre alle ore 20:00: non tardate a prenotare i vostri posti.

Espanol :

La UFICA le espera en Charleville-Mézières para una jornada de grandes felinos bajo la égida del LOOF. En el programa:Espectáculo de todas las razasEspeciales de razas: Chartreux con el Cercle des Amis du Chartreux y Sacré de Birmanie con ANABIDA multitud de premios y sorteos para los expositores: jaula VIVOG, draisienne, barbacoa, etc. ¡Rifas, animaciones y buen humor en el menú! Las inscripciones se abren el 13 de octubre a las 20h? no tarde en reservar su plaza.

