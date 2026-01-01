Exposition féline internationale Salle Azur Bouvesse-Quirieu

Exposition féline internationale

Salle Azur 80 chemin des écoles Bouvesse-Quirieu Isère

Exposition féline unique mettant en scène un véritable concours de beauté, où des chats d’exception sont présentés et jugés par des experts. Événement familial qui permet d’admirer de nombreuses races et d’échanger avec des éleveurs passionnés.

Salle Azur 80 chemin des écoles Bouvesse-Quirieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 29 09 71 toussaint.audrey71@gmail.com

English :

Unique cat show featuring a real beauty contest, where exceptional cats are presented and judged by experts. A family event where you can admire numerous breeds and talk to passionate breeders.

