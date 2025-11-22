Exposition Féline Internationale d’Autun Parc des Expositions de l’Eduen Autun

Exposition Féline Internationale d’Autun

Parc des Expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Sur deux journée, l’association Amitié Féline de France AFF , organise sa 3eme édition de l’Exposition Féline Internationale d’Autun.

Ce ne sont pas moins de 330 chats de race sur l’ensemble du week-end qui seront présentés par 115 exposants !

Venez à la découverte de 24 races de chats de race différents (Abyssin, Angora Turc, Bengal, British Shorthair/Longhair, Chartreux, Cornish Rex, Exotic Shorthair, Highland Fold/Straight, Kurilian Bobtail PL, Maine Coon, Munchkin PL, Persan, Ragdoll, Sibérien, Scottish Straight, Selkirk Rex PL, Somali, Sphynx, …), le but est de présenter aux visiteurs ces différentes races qui seront jugés par 9 Juges Internationaux dans le cadre du concours de Beauté !

Avec des remises de prix, Trophées, Cocardes, Cadeaux aux meilleurs chats primés tous au long de la journée, qui seront présentées sur un podium devant le public !

Cette année une attention particulière sera portée sur quatre races en particulier Les Maine Coon, Les Bengal, Les British & Les Selkirk Rex !

Un grand nombre de stands de produits divers en lien avec le chat seront présents !

Ce sera enfin l’occasion aux éleveurs de chats de race, de pouvoir présenter à la réservation leurs chatons aux visiteurs. .

Parc des Expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 94 92 88 aff-asso@hotmail.com

