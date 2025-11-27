Exposition féline internationale Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Exposition féline internationale

Le Carré du Perche et l’Association Française du Ragdoll (AFR), en collaboration avec la MFR du Perche, ont le plaisir de vous proposer la 8e édition de l’exposition féline internationale de Mortagne-au-Perche.

Ce salon dédié au chat de race, qui avait attiré 1200 visiteurs en 2025, vous invite à découvrir de nombreuses races félines (il en existe plus de 70 !) : du géant Maine Coon à son cousin le Chat des Forêts norvégiennes, du familier Chartreux à l’étrange Sphynx, du British, tout en rondeur, à l’élégant Sacré de Birmanie, du somptueux Persan au plus confidentiels Burmese ou Kurilian bobtail… et tant d’autres. Le samedi, en plus de toutes les races présentes, le Ragdoll, qui pointe dans le top 3 des races préférées des Français et dans le monde, sera mis à l’honneur pour une spéciale d’élevage ! Dimanche, ce sera le tour du Maine Coon de vous faire découvrir ses nombreuses couleurs. De quoi vous convaincre de leur beauté et de leurs caractères fantastiques !

Cette manifestation sera également l’occasion d’assister au déroulement d’un concours international, avec des juges spécialisés : sélection, présentation des différentes races, couronnées par le Best in Show et la remise de trophées aux vainqueurs du jour.

Chaque année, cet événement est organisé conjointement par l’Association Française du Ragdoll et la MFR de Mortagne, ses professeurs et ses élèves, qui œuvrent dans tous les aspects de la manifestation, pour sa plus grande réussite, et ainsi découvrent les facettes du monde félin.

Sous l’égide du LOOF, la fédération dédiée aux chats de race en France, cette exposition, qui pourra réunir près de 300 chats de race par jour et des stands spécialisés, vous permettra de rencontrer éleveurs et propriétaires passionnés qui vous feront partager leur passion voire, pourquoi pas, envisager l’adoption d’un chaton avec des conseils avisés. (Buvette et petite restauration sur place). .

