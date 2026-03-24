Exposition féline internationale Espace d’Albret Nérac

Exposition féline internationale

Espace d’Albret 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Pour la première fois à Nérac, une exposition féline internationale s’installe à l’Espace d’Albret les 18 et 19 avril 2026. Durant deux jours, le public pourra découvrir de nombreuses races de chats avec pédigrée, présentées par des éleveurs passionnés venus partager leur savoir-faire et l’élégance de leurs animaux.

L’événement est également ouvert aux chats de particuliers, sous réserve qu’ils soient stérilisés ou castrés, à jour de leurs vaccins et habitués à être manipulés lors du passage devant le juge. Une occasion originale pour les propriétaires de valoriser leur compagnon dans un cadre encadré et convivial.

L’Equipe de l’association Féline d’Aquitaine sera heureuse d’accueillir visiteurs et exposants pour cette première édition à Nérac, qui s’annonce comme un rendez-vous inédit pour tous les amoureux des félins.

Entrée 5 € (adultes) 2,50 € (enfants de 7 à 14 ans). .

Espace d’Albret 51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 57 35 22 felineaquitaineasso@gmail.com

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English : Exposition féline internationale

L’événement Exposition féline internationale Nérac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT de l’Albret