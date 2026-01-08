Exposition Féline Internationale

Espace Georges Brassens Saint-Rémy Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Laissez-vous séduire par l’élégance, la grâce et la diversité du monde félin lors de notre grande Exposition Féline, un événement incontournable qui réunira des chats venus de toute la France.

Au programme un véritable concours de beauté, où les plus beaux représentants de nombreuses races seront évalués par des juges internationaux. Morphologie, robe, allure, tempérament… chaque détail compte pour décrocher les titres tant convoités !

Important il ne s’agit pas d’un salon de vente.

Cette exposition met à l’honneur la passion, le savoir-faire des éleveurs et la découverte des races, sans transaction commerciale. Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels passionnés, en apprendre davantage sur les différentes races et admirer des chats d’exception dans un cadre chaleureux et familial.

Pourquoi venir ?

-Pour admirer des chats rares et majestueux

-Pour découvrir les coulisses d’un concours félin

-Pour rencontrer des éleveurs passionnés

-Pour vivre un moment unique en famille ou entre amis

Que vous soyez passionné de félins, simple curieux ou amateur de belles découvertes, cette exposition promet un moment inoubliable.

Rejoignez nous et laissez la magie féline opérer ! .

Espace Georges Brassens Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 29 09 71 toussaint.audrey71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Féline Internationale

L’événement Exposition Féline Internationale Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-01-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I