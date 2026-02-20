Exposition Féminin sacré, sacré féminin à la Médiathèque Médiathèque Marmande

Exposition Féminin sacré, sacré féminin à la Médiathèque

Médiathèque 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-28

2026-03-04

Le groupe de peinture énergétique de l’Atelier Garozarts présente une exposition autour du thème du féminin sacré, du 4 au 28 mars, à la salle René Char de la médiathèque Albert Camus.

Médiathèque 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English :

The Atelier Garozarts energetic painting group presents an exhibition on the theme of the sacred feminine, from March 4 to 28, in the Salle René Char of the Albert Camus media library.

L’événement Exposition Féminin sacré, sacré féminin à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Val de Garonne