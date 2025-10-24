Exposition Féminins Plurielles Colette Tilhou Place de l’Hôtel de ville Arudy

Exposition Féminins Plurielles Colette Tilhou Place de l’Hôtel de ville Arudy vendredi 24 octobre 2025.

Exposition Féminins Plurielles Colette Tilhou

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les 26 portraits aquarellés réalisés par Colette Tilhou pour le livre Féminins plurielles de Gisèle Montaut. Une exposition sensible qui met en lumière les visages et l’énergie de femmes d’aujourd’hui, du Béarn et d’ailleurs, illustrant la diversité et la richesse des parcours féminins. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

