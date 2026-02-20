Exposition, femme de lettre à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-06
fin : 2026-03-28
2026-03-06
Nouvelle exposition dans votre médiathèque.
Exposition, femme de lettre à Montoire-sur-le Loir. Par Anne de Champagne. Rencontre avec l’artiste le 7 mars à 11h. .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr
English :
New exhibition in your media library.
