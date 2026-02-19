Exposition Femme de Simone Van Der Meeren rue Martignac Miramont-de-Guyenne
rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-20
Exposition sur le thème Femmes de Simone Van Der Meeren, vernissage le 6 mars à 18 h.
English : Exposition Femme de Simone Van Der Meeren
Exhibition on the theme of Women by Simone Van Der Meeren, opening March 6 at 6 pm.
