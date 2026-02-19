Exposition Femme de Simone Van Der Meeren rue Martignac Miramont-de-Guyenne

Exposition Femme de Simone Van Der Meeren

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-20

2026-03-06

Exposition sur le thème Femmes de Simone Van Der Meeren, vernissage le 6 mars à 18 h.

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Exposition Femme de Simone Van Der Meeren

Exhibition on the theme of Women by Simone Van Der Meeren, opening March 6 at 6 pm.

