Exposition Femme de Tous les Horizons Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie
Exposition Femme de Tous les Horizons Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie dimanche 8 mars 2026.
Exposition Femme de Tous les Horizons
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-08
Exposition sur les femmes de tous les horizons, portraits de femmes venues d’ailleurs. .
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 42 accueil.evsnotredame@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Femme de Tous les Horizons
L’événement Exposition Femme de Tous les Horizons Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn