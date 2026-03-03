EXPOSITION FEMME EN LUMIÈRE ARTISTES DE LA RÉGION

Impasse des Lavandins Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-09

Chaque semaine, une artiste locale vient exposer ses œuvres, sous la supervision de l’artiste Mô Barret. Flora, Olga et Tess présenteront ainsi successivement leur travail pour permettre au public de découvrir la richesse de la création féminine.

Proposée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.Chaque semaine, une artiste locale vient exposer ses œuvres, sous la supervision de l’artiste Mô Barret. Flora, Olga et Tess présenteront ainsi successivement leur travail pour permettre au public de découvrir la richesse de la création féminine.Vernissage le 11 mars à 18h .

Impasse des Lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 51 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each week, a local artist comes to exhibit her work, under the supervision of artist Mô Barret. Flora, Olga and Tess will present their work one after the other, allowing the public to discover the richness of women?s creativity.

L’événement EXPOSITION FEMME EN LUMIÈRE ARTISTES DE LA RÉGION Frontignan a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE