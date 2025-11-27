Exposition « Femmes d’exception » Preuilly-sur-Claise

Exposition « Femmes d’exception » Preuilly-sur-Claise jeudi 27 novembre 2025.

Cette exposition a vu le jour dans le cadre d’un projet mené entre une documentaliste et une professeure de lettres et d’histoire, Corinne Guitteaud, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Elle a pour objectif de mettre en valeur des portraits de femmes connues ou qui donnent à l’être, qui ont marqué l’histoire. .

This exhibition was created as part of a project run by a librarian and a literature and history teacher, Corinne Guitteaud, to mark International Women?s Rights Day.

Diese Ausstellung entstand im Rahmen eines Projekts, das eine Dokumentarin und die Literatur- und Geschichtslehrerin Corinne Guitteaud anlässlich des Internationalen Tags der Frauenrechte durchführten.

Questa mostra è stata realizzata nell’ambito di un progetto gestito da una bibliotecaria e da un’insegnante di letteratura e storia, Corinne Guitteaud, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Esta exposición forma parte de un proyecto dirigido por una bibliotecaria y profesora de literatura e historia, Corinne Guitteaud, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

