Exposition Femmes en résistance contre le national-socialisme Bibliothèque des Fenouillères Aix-en-Provence

Cette exposition, conçue par l’Evangelischer Presserverband für Bayern (Fondation bavaroise de presse) comporte 20 panneaux format A2 et A3. Une exposition présentée pour la première fois en France

Elle présente des femmes européennes célèbres et moins connues qui se sont opposés au régime nazi Hildegard Hansche (1896-1992), Maria Vaders (1922-1996), Inayat Khan, Noor-un-Issa (1914-1944), Maria Seidenberger (1927-2011), Lucie Strewe (1887-1981), Cato Bontjes van Beek (1920-1943), Freya von Moltke (1911-2010), Margaretha Rothe (1919-1945), Hilde Berger (1914-2011), Annedore Leber (1904-1968), Hannah Karminski (1897-1943), Margarethe von Oven (1904-1991), Lisa Fittko (1909-2005), Lina Haag (1907-2012), Elisabeth Abegg (1882-1974), Irmela Mensah-Schramm (1945), Orli Reichert-Wald (1914-1962), Käthe Kern Käthe (1900-1985). Ces femmes proviennent de toutes les couches sociales et tous les bords politiques. L’exposition montre les multiples facettes de la résistance et l’importance de son histoire pour nous aujourd’hui. Sur chaque affiche se trouve un QR code qui mène à une zone d’exposition numérique avec des compléments d’informations telles que des interviews et des textes complémentaires



Vernissage le 1er décembre à 18h.



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec l’Evangelischer Presserverband für Bayern et la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères .

English :

The exhibition, designed by the Evangelischer Presserverband für Bayern (Bavarian Press Foundation), comprises 20 panels in A2 and A3 format. An exhibition presented for the first time in France

German :

Die Ausstellung, die vom Evangelischen Presserverband für Bayern konzipiert wurde, umfasst 20 Tafeln im Format A2 und A3. Eine Ausstellung, die zum ersten Mal in Frankreich gezeigt wird

Italiano :

Questa mostra, progettata dalla Evangelischer Presserverband für Bayern (Fondazione della stampa bavarese), comprende 20 pannelli in formato A2 e A3. Una mostra presentata per la prima volta in Francia

Espanol :

Esta exposición, concebida por la Evangelischer Presserverband für Bayern (Fundación de Prensa de Baviera), consta de 20 paneles en formato A2 y A3. Una exposición presentada por primera vez en Francia

