Exposition Femmes inspirantes Montbard

Exposition Femmes inspirantes

Passage Georges Brassens Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-21



2026-02-24

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque met à l’honneur les figures féminines qui ont marqué l’histoire et la culture avec l’abécédaire réalisé par les élèves du Lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard.

Une lettre pour chaque femme remarquable, imaginée et conçue par les élèves, accompagnée d’une mise en lumière du rôle de ‘première’ qu’elles ont eu chacune dans leur domaine à travers ouvrages, disques et films choisis. Créations à découvrir tout au long de la période aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

Passage Georges Brassens Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

English : Exposition Femmes inspirantes

