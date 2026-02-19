Exposition Femmes, La moitié du monde Salle François Martin Mâcon

Exposition Femmes, La moitié du monde

Salle François Martin Quai Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Découvrez une exposition didactique qui retrace la réalité scientifique, historique et sociétale des femmes à travers le monde.

Atelier Pause Ménopause, Mesdames ! Mercredi 11 mars à 18h30 (1h).

Le public sera accueilli dans une ambiance détente et cocooning, pour parler des joyeusetés de cette période de la vie et vous présenter les moyens et ressources pour faire face. Accessible à tous.

Sur inscription par mail.

Animé par des professionnelles de l’association Le Pas Sud Bourgogne vie et liberté (une sage-femme et une conseillère conjugale et familiale) et la responsable de la mission santé de la Ville de Mâcon. .

Salle François Martin Quai Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté laetitia.ponelle@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Femmes, La moitié du monde

L’événement Exposition Femmes, La moitié du monde Mâcon a été mis à jour le 2026-02-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)