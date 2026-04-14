EXPOSITION – Femmes* Vélo Liberté, Les Increvables à travers le monde Cosmopolis Nantes
EXPOSITION – Femmes* Vélo Liberté, Les Increvables à travers le monde Cosmopolis Nantes mardi 14 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 13:30 – 18:00
Gratuit : non Entrée libre et gratuite
Pour l’association nantaise Les Increvables en Selle, le vélo n’est pas seulement un moyen de transport. C’est un allié des minorités, des luttes féministes et queer ainsi qu’un puissant outil de transformation sociale. Depuis sa création en 2021, l’association milite pour un accès au vélo pour tous·tes et met en lumière celle·ux qui pédalent au quotidien, voyagent, militent, réparent, filment, écrivent ou créent, souvent à contre-courant. Des récits d’ici et d’ailleursÀ travers une exposition pluridisciplinaire, l’événement présente des récits individuels et collectifs autour du vélo, en France et dans le monde entier. Palestine, Iran, Afghanistan, Sierra Leone, États-Unis, Sibérie, Laponie, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Syrie, Colombie et France composent une cartographie non exhaustive des combats cycloféministes, des revendications de liberté, des rêves et du lien intime que les femmes et minorités de genre entretiennent avec le vélo.Se réapproprier son corps, occuper l’espace public, les paysages, retrouver confiance en soi. Des parcours qui trouveront également une résonance avec des initiatives sur le quartier de Doulon-Bottière à Nantes. Une exposition immersive et engagéePensée comme une déambulation, l’exposition rassemble tableaux, photographies, vidéos, broderies, bandes dessinées, installations et podcasts autour des thèmes : Lutter, (Se) réparer, Se déplacer, Voyager
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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