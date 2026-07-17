Exposition Ferdinand Dubreuil, Château de Bien-Assis, Montluçon

Informations pratiques

Exposition Ferdinand Dubreuil 19 et 20 septembre Château de Bien-Assis Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ferdinand-Dubreuil : un artiste entre Touraine et Bourbonnais

Préparée par Mme Michèle Boiron* et la Bibliothèque municipale de Tours, qui ont bien voulu la prêter aux Amis de Montluçon, cette exposition retrace, à l’aide de panneaux ainsi que de nombreux objets et documents, la vie et l’œuvre de Ferdinand Dubreuil (1894-1972), né à Doyet.

L’artiste consacra une grande partie de son œuvre à son Bourbonnais natal et à la Touraine, sa région d’adoption. Il représenta également les mineurs et les cheminots, dont il connaissait bien le quotidien, sans oublier les anciens combattants de la Grande Guerre, à laquelle il participa.

Son style figuratif et la puissance de son trait en ont fait l’illustrateur reconnu de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les légendes bourbonnaises du docteur Georges Piquand.

Par ses engagements caritatifs en faveur des soldats de 14-18, de ses collègues cheminots et du monde de la mine, Ferdinand Dubreuil fut aussi un homme de cœur. Il offrit notamment à la commune de Doyet six grandes toiles consacrées aux paysages de celle-ci.

Depuis plus de cinquante ans, les Amis de Montluçon restaurent avec passion ce monument, qui abrite différents objets témoignant de l’histoire de la région montluçonnaise.

Présentée à l’occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, cette exposition permettra également de découvrir ou redécouvrir le château de Bien-Assis.

* Mme Michèle Boiron vient de consacrer un ouvrage remarquable de 360 pages, magnifiquement illustré, « Ferdinand DUBREUIL, 40 ans entre Touraine et Bourbonnais », qui sera proposé à la vente pendant l’exposition.

Château de Bien-Assis Allée des Goélands, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Accès facile avec parking à proximité immédiate

Ferdinand-Dubreuil : un artiste entre Touraine et Bourbonnais

©Bois gravé de Ferdinand DUBREUIL