Exposition « Fermes et artisans de 1900 à 1970 »

Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-24

fin : 2025-07-27

2025-07-24 2025-07-25

Découvrez l’histoire agricole et artisane casadéenne au début du 20 éme siècle à travers cette exposition proposée par le Groupe Mémoires.

Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 95 09 77

English :

Discover Casade’s agricultural and artisan history in the early 20th century through this exhibition organized by Groupe Mémoires.

German :

Entdecken Sie die Geschichte der Landwirtschaft und des Handwerks in Casadé zu Beginn des 20. Jahrhunderts in dieser Ausstellung der Groupe Mémoires.

Italiano :

Scoprite la storia agricola e artigianale di Casade all’inizio del XX secolo attraverso questa mostra organizzata dal Groupe Mémoires.

Espanol :

Descubra la historia agrícola y artesanal de Casade a principios del siglo XX a través de esta exposición organizada por el Groupe Mémoires.

