Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine Musée d’Ossau Arudy
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Ossau · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine
Musée d’Ossau 4 rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, le musée d’Ossau vous propose une exposition photographique de regards croisés consacrée à la vallée d’Ossau. Découvrez les clichés de Fernand Cuville, photographe missionné par Albert Kahn, qui a immortalisé la vallée en 1920, et ceux d’Émile Touchet (1874-1944), astronome parisien et photographe, qui a documenté à la même époque la vie quotidienne, les paysages de l’Ossau et ses observations du ciel. Une plongée dans le regard de deux témoins d’exception sur un même territoire. .
Musée d’Ossau 4 rue de l’Église Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71
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English : Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine
L’événement Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine Arudy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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