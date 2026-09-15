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Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine Musée d’Ossau Arudy

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Ossau · Arudy

Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine Musée d’Ossau Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée d'Ossau
Adresse
4 rue de l'Église
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif

Arudy

Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine

Musée d’Ossau 4 rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, le musée d’Ossau vous propose une exposition photographique de regards croisés consacrée à la vallée d’Ossau. Découvrez les clichés de Fernand Cuville, photographe missionné par Albert Kahn, qui a immortalisé la vallée en 1920, et ceux d’Émile Touchet (1874-1944), astronome parisien et photographe, qui a documenté à la même époque la vie quotidienne, les paysages de l’Ossau et ses observations du ciel. Une plongée dans le regard de deux témoins d’exception sur un même territoire.   .

Musée d’Ossau 4 rue de l’Église Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71 

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English : Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition : Fernand Cuville et Émile Touchet – Journées européennes du patrimoine Arudy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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