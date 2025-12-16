Exposition Fernand MAILLAUD, le peintre de la vie rurale Crozant

Exposition Fernand MAILLAUD, le peintre de la vie rurale

Hôtel Lépinat Crozant Creuse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-25

2026-04-01

L’artiste Fernand Maillaud, né en 1862 à Mouhet, dans l’Indre et mort à Paris en 1948, s’est formé à l’Ecole des Beaux-arts et a consacré ses œuvres au monde rural et à la vie paysanne. Fervent croyant, Maillaud aimait représenter la sainte famille dans ses tableaux, parfois sous les traits des paysans berrichons ou limousins qu’il côtoyait volontiers. Grand ami des poètes, comme Gabriel Nigond et Maurice Rollinat, il a également illustré des recueils de contes et de poésies. Ses créations, ainsi que celles de son épouse, Fernande, forment un ensemble artistique original, cohérent et unique en leurgenre, dont plusieurs sont aujourd’hui exposées dans des grands musées nationaux. L’exposition du musée Hôtel Lépinat présente quant à elle des œuvres inédites provenant de la collection familiale de l’artiste, ainsi que de collections particulières.

Hôtel Lépinat Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 01 90 hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

