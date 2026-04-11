EXPOSITION FERNANDO COSTA LE CHAMP DU MÉTAL, LA MÉMOIRE TRANSFORMÉE EN SCULPTURE Montpellier

Montpellier

EXPOSITION FERNANDO COSTA LE CHAMP DU MÉTAL, LA MÉMOIRE TRANSFORMÉE EN SCULPTURE

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-04-18

Fernando Costa Le Champ du Métal, la mémoire transformée en sculpture

Avec Le Champ du Métal , le musée Parcelle473 consacre une exposition à Fernando Costa, sculpteur autodidacte dont le travail explore la résistance et la transformation de la matière métallique.

Fernando Costa Le Champ du Métal, la mémoire transformée en sculpture

Avec Le Champ du Métal , le musée Parcelle473 consacre une exposition à Fernando Costa, sculpteur autodidacte dont le travail explore la résistance et la transformation de la matière métallique.

Pour ce projet, l’artiste s’appuie sur un matériau chargé d’histoire des fragments de vieux tracteurs agricoles récupérés puis détournés de leur fonction première pour devenir sculptures et surfaces picturales.

Pliés, assemblés, mis sous tension, ces éléments mécaniques marqués par l’usage et le temps deviennent les composants d’oeuvres puissantes où la force industrielle rencontre la mémoire rurale , poursuit-il.

Certaines pièces prennent la forme de sculptures monumentales, d’autres s’apparentent à de véritables tableaux de métal où les fragments composent une nouvelle écriture visuelle.

Cette exposition résonne particulièrement avec l’histoire du musée , souligne Laurent Rigail. Ancien site viticole, Parcelle473 porte en lui la mémoire d’un territoire façonné par le travail agricole.

En transformant des vestiges mécaniques liés à la terre, Fernando Costa crée un dialogue entre patrimoine rural et création contemporaine.

Horaires d’ouverture

Du mercredi au samedi 11h/18h

Le mardi et dimanche 14h/18h

-visite libre plein tarif 9€, tarif réduit 5€ (PMR, PSH, accompagnant, étudiants, -26 ans, +65 ans, minima sociaux, pass éducation, maison des artistes, presse)

Gratuite pour les de 8 ans

-visite guidée plein tarif 15€, tarif réduit 9€.

Sur réservation .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

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English :

Fernando Costa: Le Champ du Métal, memory transformed into sculpture

With Le Champ du Métal , the Parcelle473 museum is devoting an exhibition to Fernando Costa, a self-taught sculptor whose work explores the resistance and transformation of metallic matter.

L’événement EXPOSITION FERNANDO COSTA LE CHAMP DU MÉTAL, LA MÉMOIRE TRANSFORMÉE EN SCULPTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER