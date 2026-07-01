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Exposition ferroviaire à Marthon !, Association de la Marquise de Marthon, Marthon

samedi 19 septembre 2026 · Association de la Marquise de Marthon · Marthon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Association de la Marquise de Marthon
Adresse
16380 Marthon
Ville
16380 Marthon
Département
Charente
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition ferroviaire à Marthon ! 19 et 20 septembre Association de la Marquise de Marthon Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Expositions ferroviaires à la gare de Marthon

Venez découvrir :

  • Une exposition dans la salle de la randonnée,
  • Un wagon voyageur de la SNCF aménagé avec un ensemble de maquettes de modélisme ferroviaire présent engare de Marthon.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de trains et de patrimoine ferroviaire !

Association de la Marquise de Marthon 16380 Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine
Expositions ferroviaires à la gare de Marthon