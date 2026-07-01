Exposition ferroviaire à Marthon !, Association de la Marquise de Marthon, Marthon

samedi 19 septembre 2026 · Association de la Marquise de Marthon · Marthon

Informations pratiques

Exposition ferroviaire à Marthon ! 19 et 20 septembre Association de la Marquise de Marthon Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Expositions ferroviaires à la gare de Marthon

Venez découvrir :

Une exposition dans la salle de la randonnée,

Un wagon voyageur de la SNCF aménagé avec un ensemble de maquettes de modélisme ferroviaire présent engare de Marthon.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de trains et de patrimoine ferroviaire !

Association de la Marquise de Marthon 16380 Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine

Expositions ferroviaires à la gare de Marthon