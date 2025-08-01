Exposition « Festins artistiques » Salle Privilège de La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire

Salle Privilège de La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-09-22 13:00:00

Le Club Agora Photo poursuit son partenariat avec la FIAAC, Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais, pour la troisième année consécutive.

Une exposition où l’art et le vin, les artistes et les vignerons, se rencontrent.

Les photographes amateurs et passionnés ont saisi au vol ces personnes, ces instants

à la fois surprenants et magiques. Ils retracent, à travers cette exposition, les moments forts de la dernière édition de la FIAAC. .

