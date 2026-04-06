Exposition Festival de l’Oiseau Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage

Exposition Festival de l’Oiseau

555 Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre du Festival de l’Oiseau, Laurie Guerville pose ses valises dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme.

Rencontre avec Laurie

Laurie Guerville est une artiste peintre installée en Baie de Somme. Elle développe une pratique polyvalente et expressive, allant de la peinture sur toiles à des œuvres murales, fresques, décors et portraits animaliers, mêlant imagination et observation du monde vivant.

Son œuvre se distingue par une approche créative et accessible, où couleur, forme et personnalité s’entrelacent pour inviter le regard à explorer des univers sensibles et poétiques.

Laurie ne cesse de varier les thèmes et techniques, offrant au public une expérience visuelle riche et vivante, fidèle à sa passion pour la peinture et à son ouverture à différents supports artistiques.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h

Dans le cadre du Festival de l’Oiseau, Laurie Guerville pose ses valises dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme.

Rencontre avec Laurie

Laurie Guerville est une artiste peintre installée en Baie de Somme. Elle développe une pratique polyvalente et expressive, allant de la peinture sur toiles à des œuvres murales, fresques, décors et portraits animaliers, mêlant imagination et observation du monde vivant.

Son œuvre se distingue par une approche créative et accessible, où couleur, forme et personnalité s’entrelacent pour inviter le regard à explorer des univers sensibles et poétiques.

Laurie ne cesse de varier les thèmes et techniques, offrant au public une expérience visuelle riche et vivante, fidèle à sa passion pour la peinture et à son ouverture à différents supports artistiques.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h .

555 Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

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English :

As part of the Festival de l’Oiseau, Laurie Guerville has set up shop in the Tourist Office showroom.

Meet Laurie

Laurie Guerville is a painter based in the Baie de Somme. Her practice is versatile and expressive, ranging from painting on canvas to murals, frescoes, scenery and animal portraits, combining imagination and observation of the living world.

Her work is characterized by a creative and accessible approach, where color, form and personality intertwine to invite the eye to explore sensitive and poetic universes.

Laurie never ceases to vary her themes and techniques, offering the public a rich and lively visual experience, true to her passion for painting and her openness to different artistic media.

Open Tuesday to Saturday, 10 a.m. to 5 p.m

L’événement Exposition Festival de l’Oiseau Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-01-26 par OT DE FORT MAHON